Il 21 aprile l’università di Harvard ha fatto causa all’amministrazione Trump per la sospensione dei fondi federali all’ateneo. “Da settimane la Casa Bianca sta attaccando alcune delle più importanti università del paese, accusandole di aver fatto abbastanza per arginare l’antisemitismo durante le proteste del 2024 contro l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza”, scrive l’Afp. Il 14 aprile l’amministrazione aveva sospeso 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti a Harvard, oltre a contratti per un valore di sessanta milioni di dollari, dopo che questa aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste. Secondo l’università le azioni del governo violano il primo emendamento della costituzione e leggi e regolamenti federali.