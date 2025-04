La città è da sempre un importante snodo commerciale grazie alla sua posizione sullo stretto del Bosforo, da cui passano le rotte tra il mar Nero e il mar Mediterraneo. Molte navi sono visibili come piccole macchie sulla superficie dell’acqua.

Sulla sponda europea dello stretto alcune cave sono visibili come macchie di terra grigia e marrone. La regione è famosa per il suo marmo bianco che è stato usato per costruire molti edifici storici della città.