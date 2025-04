Il 28 aprile la Corea del Nord ha riconosciuto ufficialmente per la prima volta di aver mandato dei soldati a combattere con l’esercito russo contro gli ucraini, scrive Hankyoreh. “Il compagno Kim Jong-un ha deciso l’invio in accordo con il trattato di partnership strategica con la Russia per annichilire e spazzare via gli occupanti neonazisti ucraini e liberare il Kursk”, si legge nella dichiarazione ufficiale. Due giorni prima Mosca aveva ammesso ufficialmente l’invio di truppe da parte di Pyongyang e il presidente russo Vladimir Putin aveva ringraziato pubblicamente il leader nordcoreano Kim Jong-un. Si stima che Pyongyang abbia inviato al fronte 14mila soldati, inclusi tremila rinforzi per rimpiazzare i caduti.