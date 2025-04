In Brasile è stato trovato il più antico fossile di formica conosciuto, risalente a 113 milioni di anni fa. Il suo nome scientifico è Vulcanidris cratensis ( nella foto ), ma è soprannominata “formica infernale” per le sue dimensioni e per le mandibole acuminate, probabilmente usate per trafiggere le prede. La scoperta conferma l’ipotesi secondo cui le formiche si sono evolute nell’emisfero australe prima di diffondersi nel resto del mondo, scrive Current Biology.