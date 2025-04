Il 24 aprile il ministro delle finanze sudafricano Enoch Godongwana, dell’African national congress, ha rinunciato ad aumentare l’imposta sul valore aggiunto (iva) e a portarla al 15,5 per cento, dopo che il partito Democratic alliance (Da) aveva minacciato di abbandonare la coalizione di governo se la misura fosse entrata in vigore il 1 maggio. L’Anc aveva proposto l’aumento dell’iva per finanziare interventi a favore della scuola e dalla sanità ma, secondo la Da e altri partiti minori, la decisione avrebbe colpito i cittadini più poveri, scrive il Mail & Guardian.