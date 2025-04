Per i circa novemila abitanti della Pista ( nella foto ), il più grande insediamento informale di migranti delle Americhe, in un ex aeroporto a Maicao, nel nord della Colombia, la vita è molto peggiorata da quando il presidente statunitense Donald Trump ha smantellato l’Usaid, l’agenzia del governo di Wash­ington che finanziava progetti umanitari in tutto il mondo. Le condizioni di chi risiede nella Pista, per la maggior parte venezuelani, colombiani sfollati e nativi wayúu, sono da sempre difficili. Ma con la chiusura delle ong che offrivano sostegno psicologico ed economico, distribuivano cibo e organizzavano corsi per i bambini e le bambine, sono diventate insostenibili, scrive il quotidiano El País in un reportage.