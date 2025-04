Per rimediare alla grave carenza di manodopera provocata dalla guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato un programma per attirare nel paese giovani lavoratrici straniere. L’obiettivo, spiega Bloomberg, è assumere personale per la produzione dei droni kamikaze Shahed-136 a Elabuga, una città della Repubblica autonoma del Tatarstan. Il Cremlino offre un contratto biennale a chi supera un test di russo e uno di economia aziendale. Le candidate devono essere in salute e in possesso di un diploma e di un passaporto valido. In cambio riceveranno lezioni di lingua e cultura russe, un alloggio che costa 44 dollari al mese e uno stipendio di partenza di 860 dollari. ◆