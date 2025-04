Per ridurre il sovraffollamento e migliorare la sicurezza, il Nepal rilascerà i permessi per salire sull’Everest solo agli alpinisti che hanno già scalato almeno una delle vette da settemila metri del paese. La proposta di legge arriva dopo che il paese, che dipende fortemente da questo tipo di turismo, è stato criticato per aver permesso a troppi scalatori, anche inesperti, di tentare l’ascesa alla vetta di 8.849 metri. Spesso questo provoca lunghe code nella “zona della morte”, un’area sotto la vetta con ossigeno insufficiente per la sopravvivenza. Almeno 12 alpinisti sono morti e altri cinque sono scomparsi nel 2023. ◆