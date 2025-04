L’agenzia nazionale francese per l’alimentazione, l’ambiente e la salute sul lavoro (Anses) ha presentato un’analisi sui benefici e i rischi per la salute delle persone vegetariane e vegane. Escludere la carne animale riduce il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari e cardiometaboliche, alcuni tipi di cancro, e di malattie oftalmologiche, calcoli renali e disturbi ovulatori. Tuttavia, scrive Libération, studi epidemiologici hanno evidenziato “stati nutrizionali” meno favorevoli per quanto riguarda ferro, iodio, vitamine B12, B2, B6, D, e zinco; squilibri che possono essere compensati con “diete ottimizzate” o “integrazioni”.◆