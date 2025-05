Con il deteriorarsi delle relazioni tra India e Bangladesh dopo la destituzione e la fuga a New Delhi della prima ministra bangladese Sheikh Hasina, la Cina sta diventando la nuova meta di molti cittadini del paese dell’Asia meridionale in cerca di cure mediche. Negli ultimi anni centinaia di migliaia di bangladesi sono andati all’estero a farsi curare, la maggioranza in India. Ma i visti per motivi sanitari rilasciati da New Delhi ai bangladesi sono calati drasticamente, scrive Asia Nikkei, mentre Pechino ha steso il tappeto rosso ai bangladesi, inaugurando nuovi collegamenti aerei e destinandogli quattro ospedali, tutti nella regione sudoccidentale dello Yunnan. In più la Cina darà a Dhaka 138 milioni di dollari per lo sviluppo del suo sistema sanitario e donerà al Bangladesh mille letti da ospedale per celebrare i cinquant’anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi.