“Il MeToo algerino esplode sui social media”, racconta Sonia Lyes sul sito algerino Tsa. “È la manifestazione di un disagio tenuto a lungo nascosto, visto che le molestie rivolte alle donne per strada non sono una novità né una rarità. Da alcuni giorni decine di donne, ragazze, studenti e madri prendono il telefono per filmare i loro molestatori e poi pubblicano i video sui social media con un hashtag in arabo, traducibile con ‘No alle molestie in Algeria’”. L’obiettivo è rendere visibili gli autori delle molestie, per dissuadere gli altri dall’imitarli. L’iniziativa è stata accolta da influencer algerine come Dalya Atrouche, che ha 300mila follower su TikTok e invita a essere dei “veri uomini, non dei maschi qualunque”. “Sguardi insistenti, commenti osceni, pedinamenti, proposte indecenti: gli abusi sono di vari tipi, tanto che spesso la strada è vissuta come uno spazio minaccioso”, osserva Lyes, ricordando che in Algeria dal 2015 è in vigore una legge contro le violenze coniugali e le molestie per strada. Ma pochi vengono denunciati e puniti. Inoltre alcuni hanno accusato le donne di infrangere la legge e il loro diritto alla privacy, visto che in Algeria bisognerebbe chiedere il consenso di chi si vuole filmare.