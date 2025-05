Le vendite della Tesla in Europa continuano a diminuire, nonostante la casa automobilistica guidata da Elon Musk abbia appena lanciato una versione aggiornata della sua vettura più popolare, la Model Y, scrive Bloomberg. Ad aprile l’azienda statunitense ha venduto solo 512 auto nel Regno Unito, il 62 per cento in meno rispetto a un anno fa. Il crollo è più pronunciato in Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, dove ha registrato rispettivamente una diminuzione del 67, 74 e 81 per cento. In Germania, il più importante mercato europeo per la Tesla, il calo è stato del 46 per cento. All’origine della crisi, secondo molti osservatori, c’è l’attività politica di Musk al fianco di Donald Trump. ◆