Uruguay È morto all’età di 89 anni José Pepe Mujica ( nella foto ), presidente dell’Uruguay dal 2010 al 2015 e punto di riferimento per tutta la sinistra latinoamericana. Prima di essere eletto alla guida del paese era stato militante, guerrigliero del Movimiento de liberación nacional Tupamaros e prigioniero politico durante la dittatura militare. È ricordato per la sua coerenza e per la sua lotta instancabile per un mondo più giusto e ugualitario, a cominciare dalla scelta personale di rinunciare ai privilegi che il suo ruolo e il potere gli avrebbero garantito.