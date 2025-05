Il 1 maggio il sito indipendente El Faro ha pubblicato un’intervista a Charli, un leader della banda criminale Barrio 18 revolucionarios, che ribadisce quello che il giornale denunciava da tempo: il presidente populista Nayib Bukele è arrivato al potere grazie a un patto con le bande criminali, che gli avrebbero procurato voti per l’elezione a sindaco di San Salvador e durante la campagna elettorale per la presidenza. Il 10 maggio su X Bukele ha pubblicato una foto di affiliati nelle bande in un carcere salvadoregno per smentire le accuse del Faro.