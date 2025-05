La dipendenza digitale incide sull’empatia, sulle relazioni e sulla capacità di pensare in modo profondo, scrive Psychology Today. Gli studi mostrano che in media una persona adulta passa più di sette ore al giorno davanti a uno schermo. E questo anche perché le notifiche e lo scorrimento infinito sono progettati per creare circuiti di ricompensa simili a quelli riscontrati nella dipendenza da sostanze. Anche se molte persone intuiscono che le abitudini digitali possono interferire con il benessere, spesso ne sottovalutano le conseguenze fisiche e mentali. Per provare a contrastare questa dipendenza gli esperti consigliano di stabilire degli spazi in casa in cui i telefoni non sono ammessi; evitare i dispositivi almeno un’ora prima di andare a dormire; imporsi la regola di usare un solo schermo alla volta; chiedersi sempre qual è il motivo per cui si sta prendendo il telefono; e approfittare delle app che limitano il tempo passato davanti al display.