Holly LaFavers, di Somerset in Kentucky, negli Stati Uniti, ha scoperto che il suo conto in banca era in rosso: colpa di un ordine Amazon per trenta scatole di lecca-lecca. Le aveva comprate suo figlio Liam, di otto anni, quando aveva messo le mani sul telefono della mamma. Il bambino voleva usarli come premi per un gioco. Il problema era che ogni scatola ne conteneva 2.300, per una spesa totale di 4.200 dollari (circa 3.800 euro). LaFavers ha provato a venderli e molte piccole aziende locali si sono offerte di aiutarla. Poi Amazon le ha completamente rimborsato la spesa lasciandole la merce. “Liam regalerebbe qualsiasi cosa”, ha raccontato la signora, “così avere tutti questi lecca-lecca da distribuire gratis lo ha reso davvero felice”.