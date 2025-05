L’Iran e gli Stati Uniti hanno concluso l’11 maggio a Mascat, in Oman, un quarto ciclo di negoziati sul programma nucleare iraniano, mostrando un cauto ottimismo. Avviati il 12 aprile, i negoziati puntano ad arrivare a un nuovo accordo che dovrebbe impedire all’Iran di dotarsi delle armi nucleari, un obiettivo che Teheran ha sempre smentito, in cambio della revoca delle sanzioni economiche. Iran Wire ricorda che per l’Oman la mediazione non è solo un modo per promuovere la sua immagine, ma “una strategia pragmatica per garantire la propria sicurezza e influenza regionale”.