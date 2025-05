Almeno sei persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste uccise in un attentato contro uno scuolabus nel Belucistan, dove sono attivi dei gruppi separatisti armati. Il veicolo stava portando 46 bambini in una scuola gestita dall’esercito. Secondo il governatore locale, negli ultimi mesi i miliziani, che in genere prendono di mira le forze di sicurezza, le infrastrutture o i lavoratori cinesi legati a progetti sinopachistani, si sono concentrati su obiettivi facili, come i bambini. ◆