Fuzai è un cane di razza corgi, ha un anno e mezzo ed è il primo cane poliziotto della sua razza in Cina. Sui social media è molto popolare: ha fatto guadagnare più di quattrocentomila follower all’ufficio di pubblica sicurezza di Weifang, nella provincia di Shandong. Purtroppo, il cucciolo non ha la fedina penale pulita: a gennaio è stato sorpreso a fare un pisolino sul lavoro e a fare la pipì nella sua ciotola, e il mese scorso ha rubato un boccone di salsiccia a una bambina. “Fuzai ha infranto la regola di non prendere mai niente ai cittadini”, ha detto la sua addestratrice, che ha risarcito la famiglia derubata con due salsicce e alcuni regali. La madre della bambina è stata contenta dell’offerta, e ha detto che sua figlia aveva comunque finito la salsiccia.