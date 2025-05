Pinguini L’ammoniaca rilasciata dagli escrementi dei pinguini (nella foto dei pinguini di Adelia) può contribuire in modo significativo alla stabilità del clima antartico, afferma uno studio pubblicato su Communications Earth and Environment. Un’alta concentrazione di questo gas nell’atmosfera favorisce l’aggregazione delle molecole di acido solforico prodotte dal fitoplancton, che in Antartide, data la mancanza di terra e vegetazione, sono fondamentali per la formazione delle nuvole. Questa, infatti, richiede la presenza di particelle sospese attorno a cui il vapore acqueo possa condensarsi. Le nuvole a loro volta riflettono una parte della luce solare, riducendo l’assorbimento del calore. La diminuzione delle colonie di pinguini potrebbe quindi accelerare il riscaldamento della regione.

Piogge Almeno venti persone sono morte a causa delle tempeste e delle forti piogge che hanno colpito la provincia del Punjab, in Pakistan. L’intensità dei fenomeni è stata favorita da un’ondata di caldo con temperature superiori a 45 gradi che aveva investito la regione nei giorni precedenti.◆ Alcune zone del New South Wales, in Australia, sono state allagate dopo aver ricevuto l’equivalente di sei mesi di precipitazioni in quattro giorni. Il bilancio è di cinque vittime e più di diecimila abitazioni danneggiate. ◆Il primo monsone sudoccidentale del 2025 ha colpito Mumbai, in India, con più di due settimane di anticipo rispetto alla norma, causando diffusi allagamenti.

Denis Balibouse, Reuters/Contrasto

Caldo Due soldati sono morti dopo essere rimasti a lungo esposti al sole nella provincia di Dhi Qar, in Iraq, dove la temperatura ha raggiunto i 49 gradi. ◆L’Islanda è stata investita dall’ondata di caldo più intensa mai registrata nel mese di maggio, con temperature fino a 26,6 gradi, dieci in più rispetto alla media stagionale.

◆Negli Emirati Arabi Uniti è stata registrata una temperatura di 51,6 gradi, la più alta di sempre per il mese di maggio.

Terremoti Un sisma di magnitudo 6 ha colpito l’isola di Sumatra, in Indonesia, danneggiando centinaia di edifici. ◆Una nuova scossa di magnitudo 6,1 è stata registrata a Creta, in Grecia.

Valanghe Cinque sciatori sono stati ritrovati morti vicino a Zermatt (nella foto), in Svizzera, probabilmente dopo essere stati investiti da una valanga.

Inquinamento Grandi quantità di granuli di plastica sono state ritrovate sulle spiagge del Kerala, nel sud dell’India, dopo il naufragio di una nave portacontainer che trasportava anche tonnellate di sostanze chimiche pericolose.

