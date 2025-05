Il parlamento danese ha approvato il 22 maggio una legge che dal 2040 porterà l’età della pensione a 70 anni. È il dato più alto d’Europa. Come spiega Politiken, con l’accordo del 2006 sul welfare era stato deciso di aumentare l’età pensionabile in linea con l’aumento dell’aspettativa di vita, con revisione ogni cinque anni: dai 68 anni nel 2030 ai 69 anni nel 2035. Dal 2040 tutte le persone nate dopo il 31 dicembre 1970 andranno in pensione a 70 anni.