Un visitatore di 29 anni del parco naturale Kabug nella provincia di Zamboanga Sibugay, nelle Filippine, ha deciso di entrare in acqua e farsi un selfie con un coccodrillo credendo che fosse di gomma. Ma si sbagliava: il coccodrillo era vero e lo scherzo non gli è piaciuto. Così l’animale, una femmina di nome Lalay lunga quattro metri e mezzo, ha deciso di bloccare il turista addentandolo per il braccio. L’uomo ha resistito venti minuti “urlando per il dolore”, come ha raccontato un testimone, poi il coccodrillo ha deciso che era meglio addentargli la coscia. Lo scontro è finito quando un custode del parco ha colpito Lalay in testa con un blocco di cemento.