Un gruppo di scienziati cinesi ha sviluppato delle lenti a contatto con cui è possibile vedere la luce infrarossa. Questi dispositivi, descritti su Cell, contengono delle nanoparticelle che convertono la radiazione infrarossa, impercettibile per l’occhio umano, in luce visibile. Le lenti non possono sostituire i tradizionali visori notturni, perché non riescono a cogliere i segnali a bassa intensità e le immagini non risultano nitide. Ma i ricercatori sono convinti di poter risolvere almeno in parte questi problemi.