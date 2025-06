Il 1 giugno il Regno Unito ha annunciato il suo sostegno alla proposta di autonomia per il Sahara Occidentale presentata dal Marocco nel 2007. Il piano marocchino non prevede l’autodeterminazione per i sahrawi, ma un’autonomia limitata sotto la sovranità di Rabat. L’80 per cento del territorio dell’ex colonia spagnola è controllato dal Marocco, mentre il restante 20 per cento dal Fronte Polisario, sostenuto dall’Algeria. Come scrive Jeune Afrique, Londra si allinea alle posizioni già espresse da Stati Uniti e Francia.