Il cielo è mio

Rai Storia, sabato 7 giugno, ore 22.45

In seguito alla caduta del governo afgano nel 2021, la famiglia di un insegnante d’arte viene accolta in Italia, nell’Abbazia di Mirasole. Malgrado l’angoscia per il destino del suo paese, Aziz si sforza di costruire una vita per i figli.