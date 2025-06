◆ In relazione all’articolo sul monopolio della musica dal vivo (Internazionale 1616) mi permetto di sostenere che la soluzione possa arrivare dal basso. La speculazione sui grandi eventi c’è sempre stata, non solo nei concerti. Il Superbowl e le partite di Nba, per esempio, sono macchine costruite per racimolare il massimo profitto. La promozione dei live musicali dovrebbe partire da una rivoluzione di pensiero. Da una cultura e un tessuto sociale che sostengano i piccoli luoghi di aggregazione musicale con palchi a disposizione di giovani band e nuovi artisti. Moltiplicando questi fenomeni a basso costo, il pubblico non sarà costretto a cedere per forza al ricatto dello show business in grandi arene, ma sarà attratto da una proposta varia, accessibile e di qualità, alimentando la filiera della musica dal vivo in modo sostenibile.

Claudio Morsenchio