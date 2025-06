Antilopi saiga Gli agricoltori della regione di Saratov, nel sudovest della Russia, hanno chiesto aiuto al governo per affrontare la migrazione di centinaia di migliaia di antilopi saiga (nella foto) provenienti dal vicino Kazakistan, sostenendo che gli animali stanno distruggendo i loro campi e che gli esemplari annegati durante l’attraversamento dei fiumi rischiano di contaminare le riserve idriche. La popolazione di saiga, un tempo comuni nelle steppe dell’Eurasia, si era ridotta del 95 per cento dopo il crollo dell’Unione Sovietica a causa della caccia eccessiva, portando la specie sull’orlo dell’estinzione. A partire dal 2010, in seguito a un accordo tra i paesi della regione, i loro numeri sono tornati a crescere rapidamente, fino a raggiungere quasi tre milioni di esemplari.