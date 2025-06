“Il 10 giugno la corte suprema dell’Argentina ha confermato in via definitiva la condanna dell’ex presidente peronista Cristina Fernández de Kirchner a sei mesi di carcere e l’ha interdetta da qualsiasi carica pubblica”, scrive elDiarioAr. Kirchner, che ha 72 anni e per via dell’età potrà scontare la pena agli arresti domiciliari, è stata giudicata colpevole di corruzione per aver affidato opere pubbliche all’imprenditore Lázaro Báez, suo amico, quando era presidente (2007-2015). Kirchner si considera vittima di una persecuzione politica e giudiziaria per escluderla dalla politica. ◆