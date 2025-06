È alimentato soprattutto dal fiume Chari e da un suo affluente, il Logone, che sfociano entrambi sulla sponda meridionale. Altri fiumi, come il Komadugu Yobe, raggiungono invece la riva occidentale. N’Djamena, la capitale del Ciad, appare come una macchia grigiastra in basso a destra che si confonde con il panorama circostante.