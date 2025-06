Dal 7 al 10 giugno più di 13,3 milioni di studenti cinesi hanno partecipato al gaokao, l’esame per entrare all’università in vista del quale ragazze e ragazzi si preparano per anni. Nei giorni dell’esame le grandi aziende tecnologiche hanno bloccato alcune funzioni d’intelligenza artificiale per impedirne l’uso agli studenti. In alcune regioni, invece, l’ia è stata usata per sorvegliarli e rilevare “comportamenti anomali” come sussurri o occhiate ripetute tra loro. ◆