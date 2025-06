“Il senatore Miguel Uribe Turbay, del partito di destra Centro democrático, il 7 giugno è stato vittima di un attentato durante un comizio in un parco in un quartiere nella zona occidentale di Bogotá, è stato operato e ora si trova in gravi condizioni”, scrive il quotidiano colombiano El Espectador. Turbay aspirava a candidarsi per il suo partito alle elezioni presidenziali del 2026. “Le autorità hanno arrestato l’esecutore materiale dell’attacco, un ragazzo di 14 anni iscritto a un programma governativo per aiutare gli adolescenti che vivono in contesti a rischio ed era stato segnalato per essere particolarmente conflittuale. Sarà incriminato per tentato omicidio e possesso illegale di arma da fuoco”, spiega El País. Subito dopo l’arresto il ragazzo ha dichiarato di aver agito per soldi e per aiutare la sua famiglia. La violenza ha colpito anche altre zone della Colombia: il 10 giugno nei dipartimenti di Cauca e Valle del Cauca, nell’ovest del paese, sono stati compiuti più di venti attacchi terroristici in sole cinque ore attribuiti all’organizzazione guerrigliera Estado mayor central (un gruppo dissidente delle Farc, smobilitate nel 2016): le vittime sono state almeno otto e più di sessanta persone sono rimaste ferite, tra cui anche civili. La maggior parte degli attentati è stata condotta contro stazioni di polizia, scrive El Tiempo.