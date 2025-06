Viaggi Secondo l’ultimo rapporto del fornitore di servizi per il trasporto aereo Sita, nel 2024 in Europa ogni mille passeggeri sono andati persi o sono stati consegnati in ritardo 10,6 bagagli. Nella regione Asia-Pacifico il tasso è stato del 3 per mille e in Nordamerica del 5,8 per mille.