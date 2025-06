Alcune persone attirano le zanzare più di altre, e questo perché emettono una combinazione di sostanze chimiche che invita gli insetti a cibarsene, scrive il Washington Post. I ricercatori hanno scoperto che chi ha sulla pelle livelli più elevati di acidi carbossilici è molto più attraente per le femmine della specie Aedes aegypti, vettori di malattie come la dengue. Lo stesso capita a chi ha bevuto birra, ha usato certi saponi o è incinta. Gli esperti consigliano di lavarsi spesso per ridurre l’odore di questi composti sulla pelle.