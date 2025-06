Alle primarie del Partito democratico per il candidato a sindaco di New York ha vinto contro i pronostici il socialista Zohran Mamdani (nella foto), 33 anni e musulmano. L’ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha ammesso la sconfitta. “Il successo di Mamdani offre ai democratici una potenziale strada per tornare al potere”, scrive il New York Times.