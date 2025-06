I proprietari di aziende agricoli neozelandesi faticano a coinvolgere i figli e in generale i giovani nella loro attività, in parte perché le nuove generazioni sono poco attratte dalla vita in campagna. Lo sostiene uno studio dell’istituto di credito neozelandese Rabobank e dell’università Waikato. Solo un terzo degli agricoltori è sicuro di avere un successore alla guida della propria azienda. Il motivo, scrive Bloomberg non è solo lo scarso interesse per la campagna, ma la diffidenza verso un’attività soggetta a eventi imprevedibili e a guadagni troppo incerti, come dimostra il fatto che in Nuova Zelanda le piccole aziende agricole sono alle prese con un eccesso di debiti accumulato negli ultimi decenni.