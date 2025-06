Kathleen Spangler, dell’Ohio, negli Stati Uniti, ha vinto una villetta in Irlanda spendendo 12,67 dollari (11,83 euro). La donna, 29 anni, nel dicembre 2024 aveva acquistato i biglietti dopo avere ottenuto la cittadinanza irlandese, paese da cui venivano i suoi nonni. Mentre cercava immobili in vendita si era imbattuta in una lotteria che metteva in palio un cottage vicino a Sligo, nel nord nel paese, aveva comprato tre biglietti e se n’era dimenticata. Finché un’amica le ha scritto un messaggio: “Hai vinto un cottage in Irlanda?”. L’amica aveva a sua volta provato a comprare i biglietti, ma aveva scoperto che l’estrazione era già stata fatta e aveva vinto Spangler. “Sento davvero che la mia casa era destinata a essere sua”, ha detto Imelda Collins, l’ex proprietaria, che aveva messo all’asta la villetta per trasferirsi in Italia