“Decine di migliaia di persone il 18 giugno hanno manifestato a plaza de Mayo, a Buenos Aires, in sostegno all’ex presidente peronista Cristina Kirchner, condannata a sei anni per corruzione ed esclusa da qualsiasi carica pubblica”, scrive elDiarioAr. La leader dell’opposizione al governo del presidente ultraliberista Javier Milei sconta la pena agli arresti domiciliari e ogni giorno si affaccia al balcone della sua casa per salutare i sostenitori. “Quel balcone”, scrive El País, “simboleggia il ruolo da protagonista di Kirchner, ma solleva dubbi su quanto a lungo potrà mantenerlo”.