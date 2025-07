Il 20 giugno, durante la cerimonia per il primo anniversario del trattato con la Russia sulla difesa, sono state proiettate delle immagini del leader nordcoreano Kim Jong-un che rende omaggio ai soldati morti nella guerra in Ucraina a fianco dell’esercito di Mosca. È una delle rare occasioni in cui il regime ha ammesso di aver inviato contingenti militari a sostegno della Russia. La scelta di mostrare pubblicamente Kim chino sulle bare coperte con la bandiera nordcoreana è chiaramente un modo per giustificare il dispiegamento di 15mila uomini, di cui più di seicento sono morti sul campo, scrive NKNews. E un messaggio diretto a Mosca per assicurarsi il suo sostegno.