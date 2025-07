Una nuova ricerca suggerisce che la forma fisica potrebbe essere influenzata dalla personalità, scrive El País. È emerso che le persone estroverse apprezzano le sessioni più impegnative e svolte in gruppo, quelle coscienziose tendono a fare sport più spesso, quelle ansiose preferiscono le attività brevi e a bassa intensità, meglio se fatte da sole. Lo studio rafforza l’idea che non c’è un allenamento adatto a tutti e invita a pensare ad ambienti ed esercizi che considerino non solo le caratteristiche fisiche delle persone, ma anche quelle mentali.