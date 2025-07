L e alluvioni che hanno colpito il centro del Texas all’inizio di luglio hanno causato almeno 129 morti, mentre i dispersi sono ancora 170. Intanto le forti piogge continuano a cadere nello stato e in altre zone del paese, causando disagi soprattutto a New York, nel New Jersey e in New Mexico. “Il maltempo non è inusuale in estate, ma finora a luglio del 2025 gli eventi estremi sono stati il doppio rispetto alla media degli ultimi anni”, scrive il New York Times. “La causa principale è la presenza di grandi quantità di umidità nell’atmosfera, una situazione aggravata dal riscaldamento globale”.