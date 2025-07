Il dipartimento della difesa degli Stati Uniti diventerà il principale azionista della Mp Materials, un’azienda specializzata nelle terre rare, minerali strategici fondamentali per un’ampia gamma di prodotti, tra cui i telefoni e le batterie per le auto elettriche. Come spiega il Washington Post, il Pentagono ha comprato azioni della Mp Materials per un valore di quattrocento milioni di dollari. Questa operazione aiuterà gli Stati Uniti nel loro tentativo di sviluppare un proprio settore delle terre rare, eliminando la dipendenza dalla Cina, finora leader mondiale incontrastata. La Mp Materials controlla l’unica miniera di terre rare (nella foto) negli Stati Uniti, in California. ◆