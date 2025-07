Un aereo con a bordo 81 cittadini afgani è partito il 18 luglio da Lipsia diretto a Kabul, ha confermato una portavoce del ministero dell’interno tedesco. Le persone rimpatriate hanno potuto essere espulse in quanto avevano dei precedenti penali, ha precisato il ministero. Si tratta del primo volo di rimpatrio dall’inizio del governo di coalizione guidato dal cancelliere cristianodemocratico Friedrich Merz e, come specifica Der Spiegel, è decollato alla vigilia di un incontro tra alcuni ministri dell’interno europei dedicato alla politica migratoria dell’Unione. Non si tratta però della prima espulsione di profughi afgani dalla Germania: il precedente governo aveva già effettuato dei rimpatri verso l’Afghanistan, anche se Berlino non intrattiene relazioni diplomatiche con il governo dei taliban. ◆