Al centro del parco c’è un nucleo circolare di montagne scavate da profonde valli di origine glaciale, che contengono laghi lunghi e stretti. Scafell pike, la vetta più alta dell’Inghilterra, raggiunge i 978 metri. In una giornata chiara, la vista può spaziare dalla Scozia al Galles. Mentre le cime sono soprattutto rocciose, le pendici sono coperte da foreste di latifoglie, che più in basso lasciano spazio ai campi coltivati e agli insediamenti umani.

Come suggerisce il nome, nell’area si trovano molti dei principali laghi inglesi, tra cui quello di Windermere, il più grande del paese, la cui forma allungata si distingue a sud del massiccio. Ullswater, sul versante settentrionale, è noto per i narcisi che ispirarono la poesia I wandered lonely as a cloud di William Wordsworth, originario di questa zona.