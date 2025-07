Un attivista della società civile keniana, Boniface Mwangi (nella foto), è stato arrestato il 19 luglio e poi incriminato per possesso illegale di munizioni. Lui nega le accuse ed è stato rilasciato su cauzione. Come scrive The Nation, la polizia indagava su reati di terrorismo, istigazione alla violenza e riciclaggio di denaro legati alle proteste antigovernative del 25 giugno. Ma contro Mwangi le accuse di terrorismo non hanno retto e sono state derubricate. “Da quando sono cominciate le manifestazioni dei giovani nel 2024, il governo ricorre a un copione già scritto per mettere a tacere il dissenso: etichettarlo come terrorismo. È una tendenza che si diffonde in tutta l’Africa orientale”, nota il giornale. Il 18 luglio Mwangi e l’attivista ugandese Agather Atuhaire avevano fatto ricorso alla corte di giustizia dell’Africa orientale contro la Tanzania, che li aveva sequestrati e rimpatriati con la forza alcune settimane fa. ◆