Dopo che Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e Ruanda hanno firmato un accordo di pace a Washington il 27 giugno, Kinshasa ha raggiunto un’intesa anche con il gruppo ribelle M23, siglando il 19 luglio a Doha, in Qatar, una dichiarazione di princìpi per mettere fine al conflitto nell’est della Rdc ( nella foto ). Il documento sarà la base di negoziati che dovranno cominciare l’8 agosto per arrivare a un accordo entro il 18 agosto. La Rdc e i ribelli dell’M23 concordano sulla necessità di ripristinare l’autorità statale “su tutto il territorio”. Tuttavia nella dichiarazione di princìpi non si parla del ritiro dell’M23 dalle aree occupate all’inizio di quest’anno. Secondo Africanews, il 22 luglio nel territorio di Masisi sono già ripresi gli scontri tra l’M23 e le forze alleate al governo.