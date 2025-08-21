Negli uccelli l’inversione di sesso sembra essere più comune del previsto. Uno studio pubblicato su Biology Letters ha confrontato dna e morfologia di quasi cinquecento uccelli di cinque specie australiane, tra cui il kookaburra (nella foto) e il lorichetto arcobaleno. In tutte le specie sono stati individuati esemplari con caratteristiche fisiche di un sesso ma geni dell’altro, in percentuali dal 3 al 6 per cento. Nella maggior parte dei casi si trattava di femmine con gonadi maschili. Restano da chiarire cause e meccanismi del fenomeno.