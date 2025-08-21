Saper flirtare per attrarre un’altra persona non è una capacità comune a tutti e spesso chi non ci riesce non capisce come mai. In questi casi, spiega la psicologa Barbara Greenberg su Psychology Today, ci si può sentire molto frustrati perché si riceve un rifiuto proprio quando si prova a dare il meglio di sé. Uno studio condotto in Grecia nel 2022 ha individuato gli aspetti che causano più spesso il fallimento di un approccio: atteggiamento viscido, scarsa igiene, mancanza di interessi particolari, divergenza di opinioni, linguaggio volgare, narcisismo, poca intelligenza, assenza di umorismo e bassa autostima, troppa invadenza, aspetto trascurato e avarizia.◆