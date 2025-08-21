Astronomia Il telescopio spaziale Hubble ha realizzato un’immagine della cometa interstellare 3I-Atlas. Scoperta a luglio, la cometa è il terzo oggetto proveniente dallo spazio profondo individuato finora, e dovrebbe attraversare il sistema solare interno tra ottobre e dicembre senza minacciare la Terra. In base all’immagine il suo diametro dovrebbe essere compreso tra 5,6 chilometri e 320 metri. ◆ Uno studio pubblicato sull’Astrophysical Journal ha identificato quello che potrebbe essere un nuovo tipo di supernova. L’esplosione di una stella con una massa dieci volte superiore a quella del Sole, osservata a 700 milioni di anni luce dalla Terra, potrebbe essere stata provocata dall’eccessivo avvicinamento al buco nero con cui costituiva un sistema binario, che avrebbe destabilizzato la sua struttura.