Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry l’uva potrebbe essere considerata un superfood, dati i benefici che avrebbe per la salute. I ricercatori hanno identificato nel frutto più di 1.600 composti, tra cui vari antiossidanti e polifenoli noti per i loro effetti antinfiammatori. Oltre che sul cuore, l’uva può avere un effetto positivo sulla salute del cervello, della pelle, dell’intestino e della vista. Inoltre è un frutto ricco di liquidi e vitamina C. Va ricordato, però, che contiene molti zuccheri.