Mauritania Almeno 69 persone sono morte e decine risultano disperse dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti ottanta chilometri a nord della capitale Nouakchott, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 agosto. L’imbarcazione era partita dal Gambia la settimana prima.
Ruanda A metà agosto sono arrivati nel paese sette migranti trasferiti con la forza dagli Stati Uniti, hanno fatto sapere le autorità di Kigali il 28 agosto. Il Ruanda è il terzo paese africano dopo il Sud Sudan ed Eswatini ad aver accolto le persone espulse da Washington.
